ANALİZ - Körfez Savaşı nasıl başlatılmıştı? İşte görünmeyen yüzü...

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin,15 yıl önce bugün asılarak idam edilmişti. Peki bu sürece nasıl gelindi. Hangi yalanlar söylenerek Irak işgal edildi? Hangi oyunlar kuruldu? 2 Ağustos 1990 tarihinde Saddam Hüseyinin Kuveyt'i işgal etmesi ortadoğudaki yeni ve kanlı dönemin başlangıcı oldu.

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