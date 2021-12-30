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ANALİZ - Körfez Savaşı nasıl başlatılmıştı? İşte görünmeyen yüzü...

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Giriş: 30.12.2021 08:18
Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin,15 yıl önce bugün asılarak idam edilmişti. Peki bu sürece nasıl gelindi. Hangi yalanlar söylenerek Irak işgal edildi? Hangi oyunlar kuruldu? 2 Ağustos 1990 tarihinde Saddam Hüseyinin Kuveyt'i işgal etmesi ortadoğudaki yeni ve kanlı dönemin başlangıcı oldu.
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Körfez Savaşı nasıl başlatılmıştı?
Körfez Savaşı nasıl başlatılmıştı?
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