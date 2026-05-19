9 günlük bayram tatili turizme can verecek

Türkiye, 9 günlük Kurban Bayramı tatili için geri sayıma geçerken, ekonomide ulaşımdan turizme kadar pek çok sektörde devasa bir canlanma bekleniyor. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, bayramın bereketli geçeceğini belirterek, tatil süresince yaklaşık 200 milyar liralık bir ekonomik hareketliliğin yaşanacağını ve 10 ila 15 milyon vatandaşın yer değiştireceğini vurguladı. Bayram coşkusu tüm yurda yayılırken, fahiş fiyat artışlarına karşı kararlı bir denetim mekanizmasının devrede olduğu ve yol güvenliğinin önemi bir kez daha hatırlatıldı.