ANALİZ - CHP'li vekiller YPG'li teröristi Meclis'e soktu |Video

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), terör örgütlerine ses çıkaramıyor, ses çıkarmadığı gibi terör örgütlerini de meşru göstermeye çalışıyor. Öyle ki, kimini Meclis'e soktular, kiminin cenazesinde ağladılar, kiminin de tahliyesi için seferber oldular. Peki kimdi onlar? CHP ve terörle bağlantıları neydi? Tüm bu soruların yanıtı özeş olarak hazırladığımız analiz haberimizde...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz, kendini savunan bir örgüt olarak görürüz." işte bu skanda sözle aslında her şeyi anlatıyor. CHP, hiç bir zaman onları terörist olarak görmedi. Bunu da itiraf etmekten hiç çekinmedi.

Minareyi çaldıkları gibi kılıfları da hazırdı. Kimi zaman, YPG için "Kendini savunuyor" dedi. Kimi zaman da

YPG/PKK'nın DEAŞ'la savaştığını öne sürdü.

Bununla da kalmadılar....

Hapse atıldıklarında savundukları, öldürüldüklerinde arkasından göz yaşı döktükleri terörist çoktu.

Peki kim miydi onlar? Turuncu kategoride aranan, kod adı Ceren Güneş olan, Özge Aydın...

CHP, YPG'Lİ TERÖRİSTİ MECLİS'E SOKTU

Muğla'da doğdu, Hacettepe Tıp Fakültesi'ni bitirdi ve Muğla'da düzenlenen bir eylemde örgüt yandaşlarıyla tanışıp, PKK'nın suriye kolu YPG saflarına katıldı. Dağa çıkarak PKK'lı teröristlerden eğitim alan Özge Aydın, ardından soluğu Suriye'nin kuzeyinde aldı.

Sonunda Mehmetçiğin Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği, başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

Aslında Türkiye, YPG'li Özge Aydın'ı tanıyordu. Nasıl mı? O henüz bir tıp öğrencisi iken, 2012'de CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile dönemin CHP Milletvekili Nurettin Demir onu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet etmişti.

Terör suçundan gözaltına alınan Türk Tabipler Birliği üyesi öğrenciler ve aileleriyle birlikte TBMM'de basın toplantısı düzenleniyordu.

YPG'li Özge Aydın, ellerini steteskopla bağlamış, tutuklu terör yandaşı tıp öğrencileri için destek istemişti.

CHP milletvekilleri Özge Aydın'a destek vermiş ve suç ortaklarının düzenlediği eylemlere katılım çağrısı yapmıştı.

CHP'nin destek verdiği bir diğer terörist! Aziz Güler....

Ayn El Arab'da, YPG'li teröristlerin safında çatışırken öldürüldü. Cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi için CHP'li Sezgin Tanrıkulu 2 ay boyunca yoğun çaba sarf etti.

Sezgin Tanrıkulu ve Gamze Akkuş İlgezdi! Türkiye'yi kana bulayan teröristi Aziz Güler'in cenazesi başına gidip taziyede bulundular. Ardından da terör yandaşları ile kol kola girip yürüdüler!

Cenazede dikkat çeken bir başka detay daha! CHP'li vekil Gamze İlgezdi, göz yaşlarını tutamamış, tabuta sarılarak ağlamıştı. Zaten Tanrıkulu'na göre PYD/YPG bir terör örgütü de değildi.

CHP, POLİSİ ŞEHİT EDEN TERÖRİSTE SAHİP ÇIKTI

Yıl 2012...

Yer,İstanbul Çağlayan Adliyesi, açıklama yapan kişi ise DHKP-C'li Elif Sultan Kalsen...

Elif Sultan Kalsen, 1 Mayıs eylemlerinde gözaltına alındı. Peki CHP ile bağlantısı neydi Kalsen'in? DHKP-C'li Elif Sultan Kalsen, "örgüt propagandası" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Kendisine gönderilen kitaplar cezaevi yönetiminde içeri alınmamıştı. CHP bu durumu insan hakları ihlalleri raporuna taşıdı.

Oysa CHP'nin hak ihlaline uğradığı gerekçesiyle kol konat gerdiği Kalsen, İstanbul Sultangazi'de, polis Bülent Özkan'ın şehit edildiği saldırınının falillerinden biri olarak aranıyordu. Aynı Kalsen'in hayata dönüş operasyonu sırasında, Bayrampaşa Cezaevi'nde görevli olan bir emekli binbaşının öldürülmesi için istihbarat toplama emri verdiği tespit edildi.

DHKP-C'li terörist Elif Sultan Kalsen'in adı son kez Vatan Caddesi Emniyet Müdürlüğüne düzenlediği saldırıda duyuldu.

Kalsen, o saldırıda polisle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildi.

CHP'Lİ VEKİLDEN 'TERÖRİSTE' DESTEK TWEETİ

Umut Güney.....

DHKP-C'li... İstanbul Okmeydanı'nda bir grupla kahvehane bastı, yüzlerinde maske, ellerinde silahla... O maskeli teröristlerden birinin, Umut Güney olduğu ve Güney'in de CHP üyesi olduğu ortaya çıktı. Üstelik Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir fotoğrafı da vardı.

O da yetmez gibi CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, bir tweet paylaşarak Umut Güney'in serbest bırakılmasını talep etmişti.

TAHLİYESİ İÇİN UĞRAŞTIKLARI TERÖRSİT ÇEVİK KUVVETE SALDIRI DÜZENLEDİ

Berna Yılmaz! DHKP-C'li bir başka terörist...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın roman açılımını gerçekleştirdiği bir toplantıda, "parasız eğitim istiyoruz" pankartı açmış ardından da gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Serbest bırakılması için CHP'li Gürsel Tekin, Süleyman Çelebi, Mahmut Tanal ve Oğuz Kaan salıcı bir kampanya başlattı.

Kampanya işe yaradı ve Berna Yılmaz 18 ay sonra karar duruşmasının ardından tahliye edildi.

CHP'nin arka çıktığı Berna Yılmaz tahliyesinin ardından İstanbul Bayrampaşa'da Çevik Kuvvet Müdürlüğüne saldırı düzenledi.

Berna Yılmaz, polisle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildi.

DHKPC-li iki terörist Mualla Zincir ve Eylem Yücel, onların CHP ile bağlantısı çok daha net, çok daha belirgin... İki terörist milletin meclisini hedef almıştı. İçeri de CHP'nin İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın ismini vererek girmişlerdi. İki terörist, yaklaşık 1 buçuk saat Meclis içinde keşif yapmıştı.

Öğlen saatlerinde Meclis'ten çıkan Mualla Zincir, bu kez Eylem Yücel adlı kadınla birlikte kanlı eylemi gerçekleştirmek için tekrar Meclis'e girmeye çalıştı. Meclis polisi iki teröriste hemen müdahale etti, etkisiz hale getirdi.

Aramaların ardından da,, Mualla Zincir ve Eylem Yücel'in üzerinden bomba süsü verilmiş bir kutu ve kesici aletler ele geçirildi.

CHP milletvekillerinin terör örgütleri ve üyeleri ile arasına mesafe koyamadıgı artık bir gerçek.. Acı olan ise CHP'nin bu ilişiklerini

normalleştirmeye çalışıp, demokrasi çığırtkanlığı yapması!..