ANALİZ-CHP’de kim kazandı kim kaybetti?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekremİimamoğlu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. CHP ise yargı sürecini beklemeden, yolsuzluk meselesini milletin meselesi haline getirmeye çalıştı. İddialara bir cevap üretemediği gibi "Cumhurbaşkanı adayımız engelleniyor" algısı yaptı. Oysa, soruştura süreci tamamen CHP'li isimlerin şikayeti ile başlamıştı. Diğer taraftan şaibeli kurultay, tartışmalarıyla ilgili de gelişmeler yaşandı, kayyum atanmasından endişe eden Özgür Özel, Olağan Üstü Kurultay kararı aldı. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ise olağanüstü kurultay kararının iptal edilmesi için mahkmeye başvuru yaptı. Aralarında Lütfü Savaş'ın da olduğu 3 isim devam eden soruşturmaları gerekçe gösterdi.