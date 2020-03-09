ANALİZ - Yüzyıllardır devam eden mücadele |Video

Bugün Türkiye bölgede hangi tehditlerle mücadele ediyorsa yüzyıl önce de Osmanlı, Ortadoğu'da aynı tehditlerle mücadele ediyordu. Dönemin Filistin orduları komutanı Mustafa Kemal Paşa, Filistin, Suriye ve Irak'ta hangi tehlikelere dikkat çekti? Detaylar Gazeteci-Yazar Sadık Albayrak'ın kişisel arşivinden çıkan belgeler ışığında hazırlanan analiz haberimizde...