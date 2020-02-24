ANALİZ - Darbe destekçisi 'bağımsız' gazeteciler! Video

Medyada; iktidarı destekleyeni yandaş, muhalefetin arkasında duranı tarafsız olarak tanımlayan bir kesim var. Amaçları sadece gazetecilik mi, yoksa kendinden olmayana tavır alıp örtülü olarak hükümet karşıtlığı yapmak mı?. Bir kısım medyanın son günlerde takındığı tavır analiz haberimizde.

İktidarı eleştireni yandaş, muhalefetin arkasında duranı tarafsız olarak tanımlayan kesim. Amaçları sadece gazetecilik mi, yoksa kendinden olmayana tavır alıp örtülü olarak hükümet karşıtlığı yapmak mı?

Resimler değişiyor, yazılar şekil değiştiriyor, manşetler, hikayeler, kahramanlar değişiyor, hatta tarihler değişiyor. Ancak kural hiç değişmiyor. Kuralı icra edenler hiç değişmiyor.

Öyle ki, meseleyi bağımsız gazetecilik adı altında tanımlayarak, her fırsatta Türkiye'nin karşısında durma görevi icra ediliyor. Önce algılar gerçeklerin önüne geçiriliyor,

sonra gazetecilik adı altında demokrasinin gölgesine sığınılıyor.