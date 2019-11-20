ANALİZ - Başörtülü kadınlar neden hedefte?

Gün geçmiyor ki kıyafetleri nedeniyle başörtülü kadınlar bir saldırya uğramasın. En son Karaköy'de yaşanan saldırının ardından şöyle bir geçmişe döndük hafızlarımızı tazeledik. Son 1,5 yılda tam 12 kez başörtülü kadınların uğradığı saldırıları ekranlara taşıdık. İstanbul'dan Adana'ya Ankara'dan Denizli'ye... Sebepler hep aynı... Başörtüsü... Acaba bu saldırganlar bu cesareti nereden buluyor? İşte cevabı...