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ANALİZ-20 yılda Türkiye'de neler değişti?

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Giriş: 14.03.2023 12:10
20 yıl önceydi... Takvim yaprakları 14 Mart 2003'ü gösterdiğinde, Siirt Seçimleri'nin ardından Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda 59'uncu Hükümet kuruldu. O günden sonra Türkiye'de artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacaktı. Ülkede 20 yıl kesintisiz reform ve şahlanış dönemi başladı. Türkiye 20 yılda nereden nereye geldi? Detaylar, A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı Analiz Belgeselde.
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