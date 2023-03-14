ANALİZ-20 yılda Türkiye'de neler değişti?

20 yıl önceydi... Takvim yaprakları 14 Mart 2003'ü gösterdiğinde, Siirt Seçimleri'nin ardından Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda 59'uncu Hükümet kuruldu. O günden sonra Türkiye'de artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacaktı. Ülkede 20 yıl kesintisiz reform ve şahlanış dönemi başladı. Türkiye 20 yılda nereden nereye geldi? Detaylar, A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı Analiz Belgeselde.