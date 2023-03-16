Anadolu’nun cengaver kadınları! Remziye Türkeş önce savaşta sonra afette sahada

Remziye Türkeş zor anların kahramanlarından biri olan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin bir üyesi. Önce Zeytindalı Harekatı bölgesinde Mehmetçik’in yardımına koştu Remziye Türkeş yaralılara merhem oldu. Şehadete erenleri son yolculuklarına uğurladı. Ardından Kahramanmaraş merkezli yıkımla imtihan oldu yaşadığımız topraklar. Remziye Türkeş yine sahadaydı. A Haber onun yaşadığı ve hissettiklerini ekrana getirdi.

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