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Altında yön ne olacak? Piyasalar haftayı nasıl tamamlayacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.02.2024 11:56
ABD'de ocak ayı enflasyonunun etkisiyle altında düşüş devam edecek mi? Altında yön ne olacak? Piyasalar haftayı nasıl tamamlayacak? Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.
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