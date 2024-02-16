ABD'de ocak ayı enflasyonunun etkisiyle altında düşüş devam edecek mi? Altında yön ne olacak? Piyasalar haftayı nasıl tamamlayacak? Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

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