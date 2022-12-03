Altılı masanın kukla planı! Hayalleri suya düştü! Cumhurbaşkanı gerçeğini hukukçular açıkladı

Millet İttifakı'nın içinde yer alan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun altılı masada yer alan tüm liderlerin seçilecek olan cumhurbaşkanının yardımcıları olarak kabinede görev alması gerektiğini söylemesi tepkiyle karşılandı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan hukukçu ve siyasi isimler bu durumun anayasaya aykırı olduğunu belirtirken konuya ilişkin "Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçildiğini, Anayasada 'Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir' ifadeleri kullanıldı.