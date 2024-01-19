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Alper Gezeravcı ne zaman ulaşacak? Yolculuk ne kadar sürecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.01.2024 11:40
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzay yolunda. Yolculuk ne kadar sürecek? Uluslararası Uzay İstasyonu'na ne zaman ulaşacak? TÜBİTAK Uzay Enstitü Müdürü Mehmet Nefes, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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