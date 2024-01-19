Alper Gezeravcı ne zaman ulaşacak? Yolculuk ne kadar sürecek?

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzay yolunda. Yolculuk ne kadar sürecek? Uluslararası Uzay İstasyonu'na ne zaman ulaşacak? TÜBİTAK Uzay Enstitü Müdürü Mehmet Nefes, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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