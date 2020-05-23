Alparslan Kuytul ve ekibinden Adana'da 'namaz' provokasyonu! İlk destek HDP ve FETÖ'den geldi

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tarikatlar raporunda 'FETÖ’yü savunan' bir grup olarak tanımlanan "Furkancılar", provokasyonlarına bu kez de namazı alet etti. Adana'da namaz kılma bahanesiyle kuralları ihlal eden, 'Furkancılar' olarak bilinen grup üyelerine polis müdahale etti. Provokasyonun başı Alparslan Kuytul, 20 Mayıs’ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni bir provokasyonun işaretini de verdi: “Bayram kültürünü bitirmeye çalışanlara inat, Cuma günü akrabalarımla ve arkadaşlarımla bayramlaşacağım.”

Furkancıların son provokasyon denemesi namaz üzerine oldu. FETÖ/PDY benzeri yapılanma içinde olan Furkancılar, namaz kılma bahanesiyle tüm sosyal mesafe önlemlerini ihlal ettiler. Polisin uyarılarını da dinlemeyen tarikat üyeleri, dağılmamakta direndi. Emniyet güçleri de gruba müdahale ederek sosyal mesafe kuralını bozukları için ceza kesti.

YENİ PROVOKASYONUN İŞARETİNİ VERDİ

Kuytul, 15 Mayıs Cuma günü yayınlanan 'Alparslan Kuytul Hocaefendi ile Ramazan Hasbihali' isimli programda yaptığı konuşmada koronavirüs önlemleri kapsamında Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı getirilmesine de karşı çıkıyor. Yasağın İslam'a ve Müslümanlara ihanet olduğunu savunan Kuytul, "Eğer böyle bir şey yaparlarsa İslam düşmanlarının istediği yapılıyor, demektir. Bayram günü bayram yaptırmayacaklar. Bunun için yapılıyor, demektir" dedi. Kuytul 20 Mayıs'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni bir provokasyonun işaretini de verdi: "Bayram kültürünü bitirmeye çalışanlara inat, Cuma günü akrabalarımla ve arkadaşlarımla bayramlaşacağım."

DİYANET: ANAYASA KARŞITI FETÖ DESTEKÇİSİ

Alparslan Kuytul'un başında bulunduğu Furkancılar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 15 Temmuz FETÖ Darbe girişimi sonrası hazırladığı tarikatlar raporunda da yer aldı. Rapora göre Kuytul, demokrasi, anayasa, kanun ve laiklik gibi yönetim şekil ve rejimlerini reddetmekte; ümmetin bu konularda sapıklığa düştüğünü iddia etmektedir. Yurtiçinde ve yurtdışında halka açık konferanslar düzenleyen Kuytul, üniversiteli gençlerle söyleşi, kitabevi sohbetleri, Skype üzerinden dersler, mitingler, iftar programları düzenliyor. Kuytul'un son zamanlarda muhalif bir siyasi parti lideri hüviyetinde konuşmalar yaptığının vurgulandığı raporun değerlendirme bölümünde Furkancılar için şu ifadeler kullanılıyor:

"Kuytul'un devlet karşıtlığı söylemi, darbecileri ve FETÖ'yü savunmaya, bunun yanında birçok milli meselede Türkiye düşmanlarını tercih etmeye kadar ulaşmıştır. Öte yandan FETÖ elebaşına benzer şekilde Hz. Peygamber'in adını istismar ederek onun kendi mitinglerine katıldığını iddia etme noktasına gelmiştir."

HDP VE FETÖ'DEN DESTEK

Furkancılara HDP'li bazı vekillerin sahip çıkması dikkat çekti. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medya hesabı üzerinden "Yine bir polis şiddeti..! Polis devleti uygulamaları yurdun her yerinde, hukuk ve özgürlük istiyoruz" diye yazdı. Kuytul'a bir destek de FETÖ'den geldi. ABD'ye kaçan FETÖ firarisi Hakan Şükür, Kuytul'un sosyal medyadaki provokatif paylaşımlarını beğendi ve paylaştı.

KUYTUL 22 AY TUTUKLU KALDI

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın faaliyetleri hakkında 31 Ocak 2018'de soruşturma başlatıldı. Vakfın kurucu başkan Alparslan Kuytul'un da aralarında yer aldığı 45 sanık hakkında 3 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanıkların suçları, dava dosyasında şöyle sıralanıyor: 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek', 'özel belgede sahtecilik', 'dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık', 'kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek'.

Davanın açıldığı dönemde Furkan Vakfı resmî sitesine, islamidersler.com sitesine, Furkan Vakfı ve Alparslan Kuytul'un resmi Facebook adreslerine BTK tarafından erişim engeli konuldu. Önce Furkan Vakfı'nın tüm faaliyetlerinin geçici olarak men edildi, ardından kayyum atandı. Kuytul, 22 aylık tutukluluğunun ardından 5 Aralık 2019'da yurt dışına çıkış yasağı getirilerek tahliye edildi.