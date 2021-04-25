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Almanya'da Türk iş insanına polis şiddeti! George Floyd gibi nefessiz bıraktı

A Haber
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Giriş: 25.04.2021 14:53
Güncelleme:25.04.2021 15:07
Almanya'nın Duisburg kentinde polis, Türk iş insanı Emre Tümsek'i işyerinin önünde darp etti. Polis şiddetine maruz kalan Tümsek, "bir an nefes alamaz duruma geldim ve o an ABD'deki polis şiddetiyle hayatını kaybeden George Floyd olayı gözümün önüne geldi" dedi. Detayları A Haber muhabiri İsmail Erel Frankfurt'tan aktardı.
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