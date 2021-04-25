Almanya'da Türk iş insanına polis şiddeti! George Floyd gibi nefessiz bıraktı

Almanya'nın Duisburg kentinde polis, Türk iş insanı Emre Tümsek'i işyerinin önünde darp etti. Polis şiddetine maruz kalan Tümsek, "bir an nefes alamaz duruma geldim ve o an ABD'deki polis şiddetiyle hayatını kaybeden George Floyd olayı gözümün önüne geldi" dedi. Detayları A Haber muhabiri İsmail Erel Frankfurt'tan aktardı.

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