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22.09.2019
Almanya'da skandal! FETÖ'cü, PKK'lı, CHP'li ve Saadetli aynı karede! | Video
Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen bir konferans skandal buluşmaya sahne oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı "geniş ittifak oluşturma" çağrısının yapıldığı konferansta, FETÖ'cü isimlerin yanı sıra CHP'li Ali Şeker ve Saadet Partili Cihangir İslam da vardı. Öte yandan Türkiye’nin terörle mücadelesine karşı duran sözde akademisyenler ve terör örgütü PKK’ya yakınlığı ile bilinen isimler de oradaydı. İşte haberin ayrıntıları…
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