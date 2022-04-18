Almanya’da gıda fiyatları döneri vurdu! Dönerciler maliyetlerle başa çıkmakta zorlanıyor

Artan gıda fiyatları Almanya'nın en sevilen yemeklerinden biri olan döneri de vurdu. Dönerciler, et, yağ, un gibi temel gıda fiyatlarında yaşanan artış ve maliyetlerle birlikte fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Detayları A Haber muhabiri Fatih Yılmaz Almanya'dan aktardı.

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