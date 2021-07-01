Alman hastanesinde YPG/PKK propagandası

Terör örgütü YPG/PKK üyesi onbinlerce teröriste ev sahipliği yapan Almanya'da, yeni bir skandal daha gün yüzüne çıktı. Eli kanlı teröristlerin propaganda kanalı olan 'Medya Haber TV', hastane odalarında izlenebilen kanallar arasına eklendi. Üstelik, PKK elebaşlarının sık sık yayına alındığı söz konusu kanal, listede "Türk kanalları" başlığı altında servis ediliyor.

Avrupa ülkeleri, terör örgütü YPG/PKK'nın algı operasyonlarına çanak tutmaya devam ediyor. Almanya'da bir özel hastanenin PKK'lı teröristlerin yoğun propaganda yaptığı Medya Haber TV'yi, odalarda izlenebilen kanallar listesine eklediği ortaya çıktı.

TÜRK VATANDAŞININ PAYLAŞIMIYLA ORTAYA ÇIKTI

Üstelik, terörist elebaşlarını sık sık ekran karşısına çıkaran kanalın, TV listesinde "Türk kanalı" başlığıyla servis edildiği aktarıldı. Skandal olay söz konusu hastanede yatan bir Türk vatandaşının paylaştığı resimle gün yüzüne çıktı.

Hastane odasından çekilen bir karede, terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mustafa Karasu'nun kanala röpörtaj verdiği görülüyor. İlgili videoda, terörist elebaşı Karasu'nun HDP'yi savunduğu açıklamalara yer veriliyor.

Diğer yandan, terör propagandası amacıyla kurulan Medya Haber TV, PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri de dahil olmak üzere çok sayıda teröristi sık sık ekran karşısına çıkarıyor.