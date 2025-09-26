Aliyev: “Hem savaşı kazandık, hem barışı sağladık”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 80. BM Genel Kurulu’nda yaptığı tarihi konuşmada ülkesinin yeni bir döneme adım attığını söyledi. Aliyev, 30 yıl süren işgalin sona erdiğini, adaletin zafer kazandığını ve Azerbaycan’ın egemenliğinin pekiştiğini vurguladı. 44 günlük Vatan Savaşı ile toprak bütünlüğünü yeniden tesis ettiklerini belirten Aliyev, barış anlaşması sürecinde olumlu sonuçlar elde edildiğini ifade etti. Washington Zirvesi’nde imzalanan ortak bildirinin, bölgesel barış ve iş birliği açısından tarihi bir adım olduğunu dile getirdi. Yeniden imar çalışmalarının hızla sürdüğünü söyleyen Aliyev, “Büyük Dönüş” programı kapsamında 50 binden fazla kişinin özgürleştirilen topraklara döndüğünü kaydetti. COP29’a ev sahipliği yapan Azerbaycan’ın, iklim değişikliği ve yeşil dönüşüm konularında da öncü rol üstlendiğini hatırlattı. Enerji güvenliği ve uluslararası bağlantılarda Azerbaycan’ın stratejik önemine dikkat çeken Aliyev, ülkesinin güvenilir ortak olduğunu söyledi. Aliyev, “Biz hem savaşı kazandık, hem barışı sağladık; bu yalnız Azerbaycan’ın değil, uluslararası hukukun da zaferidir” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN