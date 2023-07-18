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Alev kapanlarıyla amansız mücadele

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Giriş: 18.07.2023 11:37
Çanakkale'de örtü yangını olarak çıkıp, ormana sıçrayan yangın, 3'üncü günde de sürüyor. 6 köy tedbir amacıyla boşaltılırken, gece 1 gece görüşlü yangın helikopteri ile müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarında günün ilk ışıklarıyla birlikte helikopter ve uçaklar yeniden kullanılmaya başlandı. Alevlere, toplam 21 hava unsuru, 60'ın üzerinde arazöz, 500'den fazla personel müdahale ediyor. Gelen son dakika haberine göre; Bakan Yumaklı: Hatay, Belen'deki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.
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