Alaska Zirvesi’nden ne ateşkes ne barış çıktı!

15 Ağustos’ta dünya gündemine damga vuran gelişme, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska’da gerçekleşen tarihi zirve oldu. Yaklaşık üç saat süren görüşmenin ardından iki lider de kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Ancak uluslararası kamuoyunun en çok beklediği başlık olan Ukrayna’da ateşkes ilanı gerçekleşmedi. Zirve sonrası A Haber canlı yayınında gelişmeleri değerlendiren uzman isimler, görüşmeden çıkan mesajları tek tek analiz etti. Toplantının özellikle ABD ve Rusya’nın çatışma alanlarında “zorlayıcı diplomasiden yumuşamaya” doğru bir sinyal verdiğine dikkat çekildi. Fakat Ukrayna özelinde temel sorunların çözülmediği vurgulandı.