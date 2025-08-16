16 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Alaska Zirvesi’nden ne ateşkes ne barış çıktı!
Alaska Zirvesi’nden ne ateşkes ne barış çıktı!

Alaska Zirvesi’nden ne ateşkes ne barış çıktı!

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.08.2025 06:04
15 Ağustos’ta dünya gündemine damga vuran gelişme, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska’da gerçekleşen tarihi zirve oldu. Yaklaşık üç saat süren görüşmenin ardından iki lider de kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Ancak uluslararası kamuoyunun en çok beklediği başlık olan Ukrayna’da ateşkes ilanı gerçekleşmedi. Zirve sonrası A Haber canlı yayınında gelişmeleri değerlendiren uzman isimler, görüşmeden çıkan mesajları tek tek analiz etti. Toplantının özellikle ABD ve Rusya’nın çatışma alanlarında “zorlayıcı diplomasiden yumuşamaya” doğru bir sinyal verdiğine dikkat çekildi. Fakat Ukrayna özelinde temel sorunların çözülmediği vurgulandı.
Alaska Zirvesi’nden ne ateşkes ne barış çıktı!
Alaska Zirvesi’nden ne ateşkes ne barış çıktı!
Alaska Zirvesi’nden ne ateşkes ne barış çıktı!
Başkan Erdoğan’dan vatandaşlara incir ikramı
Başkan Erdoğan’dan vatandaşlara incir ikramı
Şehit Ömer Halisdemir’in kızı teğmen oldu!
Şehit Ömer Halisdemir’in kızı teğmen oldu!
Meteoroloji’den fırtına ve aşırı sıcak uyarısı!
Meteoroloji'den fırtına ve aşırı sıcak uyarısı!
Trump ve Putin toprak pazarlığı mı yapacak?
Trump ve Putin toprak pazarlığı mı yapacak?
AK Parti 24 yaşında! Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman A Haber’e konuştu
AK Parti 24 yaşında! Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman A Haber'e konuştu
Türkiye savunma sanayiinde çığır atıyor!
Türkiye savunma sanayiinde çığır atıyor!
Gazze’de insanlığın vicdanı sınanıyor
"Gazze’de insanlığın vicdanı sınanıyor"
ABD ve Rusya görüşmesi neden Alaska’da?
ABD ve Rusya görüşmesi neden Alaska’da?
İsrail’in Filistin’i haritadan silme planı
İsrail’in Filistin’i haritadan silme planı
Küllerinden doğan direniş Gazze! Kuyunun içindeki ışık
Küllerinden doğan direniş Gazze! Kuyunun içindeki ışık
Avrupa’da yangın alarmı kritik seviyede!
Avrupa'da yangın alarmı kritik seviyede!
Daha Fazla Video Göster