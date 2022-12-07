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Aktivistler sanata saygısızlık mı yapıyor? Sanata zarar vererek farkındalık oluşturulur mu?

A Haber
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Giriş: 07.12.2022 14:55
İklim krizi etkilerini artırdıkça, alınan önlemlerin yetersizliği gün yüzüne çıkıyor. İklim aktivistleri de konuya dikkat çekmek için sıra dışı yöntemler deniyor. A Haber iklim aktivistlerini gençlere sordu.
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