27 Nisan 2023, Perşembe
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Akkuya’da tarihi gün! Bakan Dönmez: Nükleer enerji hedefimize ulaştık
Akkuyu’ya nükleer yakıt teslim töreninde konuşan Rosatam Başkanı Lihaçev, “Santralde 1. Ünite hazırlık özelliğine sahip” derken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Tam 67 yıl. Uzun ve planlı yürüyüşün nihayeti. Santralde 4 reaktörün inşası birlikte yürüyor. Yıllık enerji ihtiyacının yüzde 10’unu sağlayacak. Nükleer enerji yolculuğunda bir mihenk taşını geride bırakıyoruz. Nükleer enerji artık Türkiye için uzak bir hedef değil. Ete ve kemiğe bürünmüştür. Önümüzdeki yıl elektrik üretmeye başlıyoruz.” sözlerini kullandı.