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03.12.2019

Akıllı televizyonlarda "izlenme tehlikesi! Kişisel verilere dikkat

Bilgisayar ve cep telefonu korsanlarının hedefi artık akıllı televizyonlar. Akıllı televizyonlar hemen hemen artık her vatandaşın evinde yer alıyor. Peki bu televizyonlar kişisel verilere ulaşıp vatandaşlar için tehlike yaratabiliyor mu? Cevapları A Haber canlı yayınına bağlanan Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan verdi.

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