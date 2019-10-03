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03.10.2019

Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem! Deprem uzmanı Şükrü Ersoy'dan flaş açıklamalar | Video

Akdeniz'de Fethiye-Rodos arasında saat 07.44'te 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. A Haber canlı yayına bağlanan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy hem Akdeniz'de yaşanan depremi hem de bölgedeki hareketliliği değerlendirdi. İşte tüm detaylar....

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