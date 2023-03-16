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AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Ali İhsan Yavuz A Haber'de açıkladı

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Giriş: 16.03.2023 20:22
AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz A Haber'e özel yaptığı açıklamalarda son anket sonuçlarını değerlendirirken, AK Parti'nin oy oranını da yorumladı. Yavuz açıklamasında "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir önceki seçimlerde aldığı oy oranının altına düşmeyeceğini öngörüyorum. Partimizin de 2018'de aldığı oy oranının altına düşmeyecek bir oy oranıyla sandıktan çıkacağına inanıyorum." dedi. İşte detaylar...
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