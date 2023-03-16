16 Mart 2023, Perşembe
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AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Ali İhsan Yavuz A Haber'de açıkladı
AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz A Haber'e özel yaptığı açıklamalarda son anket sonuçlarını değerlendirirken, AK Parti'nin oy oranını da yorumladı. Yavuz açıklamasında "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir önceki seçimlerde aldığı oy oranının altına düşmeyeceğini öngörüyorum. Partimizin de 2018'de aldığı oy oranının altına düşmeyecek bir oy oranıyla sandıktan çıkacağına inanıyorum." dedi. İşte detaylar...