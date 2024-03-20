20 Mart 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı!

AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.03.2024 19:36
Güncelleme:20.03.2024 19:38
AK Parti tarafından Cumhur İttifakı'nın ortak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı olarak gösterilen Murat Kurum, kendisi ve eşinin malvarlığını açıkladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Murat Kurum mal varlığını açıkladı!
Murat Kurum mal varlığını açıkladı!
’Büyük İstanbul, Yeniden İstanbul’ mitingine davet!
'Büyük İstanbul, Yeniden İstanbul' mitingine davet!
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş VAV TV’de
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş VAV TV’de
Otonom su altı cihazı ’Deringöz’!
Otonom su altı cihazı 'Deringöz'!
CHP’li başkan adayından tepki çeken sözler: Öcalan hain değil
CHP’li başkan adayından tepki çeken sözler: Öcalan hain değil
Özel, rüşvetçi demişti! O isim Mansur Yavaş ile çalışıyor
Özel, rüşvetçi demişti! O isim Mansur Yavaş ile çalışıyor
Etimesgut için projeleri neler? A Haber’de anlattı
Etimesgut için projeleri neler? A Haber'de anlattı
Fatih’in tılsımlı madalyonu satışa çıkıyor!
Fatih’in tılsımlı madalyonu satışa çıkıyor!
Özel’in skandal darbe açıklamasına tepki
Özel'in skandal darbe açıklamasına tepki
Murat Kurum’un gençlere yönelik vaatleri!
Murat Kurum’un gençlere yönelik vaatleri!
Ardahan için projeleri neler? A Haber’de anlattı
Ardahan için projeleri neler? A Haber'de anlattı
Yüksek yargıda seçim maratonu
Yüksek yargıda seçim maratonu
Daha Fazla Video Göster