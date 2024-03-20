AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı!

AK Parti tarafından Cumhur İttifakı'nın ortak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı olarak gösterilen Murat Kurum, kendisi ve eşinin malvarlığını açıkladı.

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