AK Parti'nin "Cumhuriyet" projeleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarihe damgasını vuran bir çok dev projenin açılışını Cumhuriyetin yıl dönümlerinde yaptı. Peki bu projeler neler? A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.

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