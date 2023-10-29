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AK Parti'nin "Cumhuriyet" projeleri

A Haber
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Giriş: 29.10.2023 09:06
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarihe damgasını vuran bir çok dev projenin açılışını Cumhuriyetin yıl dönümlerinde yaptı. Peki bu projeler neler? A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.
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AK Parti’nin Cumhuriyet projeleri
AK Parti'nin "Cumhuriyet" projeleri
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