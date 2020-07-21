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AK Partili Tevfik Göksu'dan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun ‘israf’ yemeğine sert tepki! Kişi başı 3 asgari ücret yemişler...

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Giriş: 21.07.2020 11:48
İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun CHP’li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı’na verdiği yemeği İBB kasasından ödenmesinin etik olmadığını belirtti. Ayrıca kişi başına 6 bin 395 lira tutan yemeğin üç asgari ücret ettiğini belirterek tepki gösterdi.

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun ev sahipliğinde 29 Ağustos 2019'da yapılan Çalıştay'da 50 kişilik yemek masrafının 319 bin 780 lira olduğu ve kişi başı yemek masrafının ise 6 bin 395 bin lira olduğu ortaya çıkmıştı.

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelişi ardından yaptığı bu büyük israfın gerçekleştiği yer ise Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı olmuştu. Cumhuriyet Halk Partili 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın katıldığı yemeğin parası ise İBB kasasından çıkmıştı.

İMAMOĞLU'NUN İBB KASASINDAN ÖDEMESİ ETİK DEĞİL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, bu israfa ve etik olmayan davranışa dikkat çekti. Göksu, İBB Meclis Toplantısı'ndaki konuşması gündemine getirdi. Bu konuşmasını da sosyal medyadan yayınladı. Göksu, İmamoğlu'nun 11 CHP Büyükşehir Belediye Başkanı'na yemek vermesinin ve bunu İBB kasasından ödemesinin etik olmadığını vurguladı.

GÖKSU, "6 BİN 395 LİRA ÜÇ TANE ASARİ ÜCRET EDİYOR!"

Göksu konuşmasında şunları kaydetti: "Sayın Başkan 11 tane CHP büyükşehir belediye başkanına yemek vermiş ve bunu büyükşehir belediyesi kasasından ödemeniz bana kalırsa etik değil. 6 bin 395 lira ödüyor kişi başına. 6 bin 395 lira… Artık nasıl bir yemekse bu bilmiyorum. 6 bin 395 lira üç tane askeri ücret ediyor!"

(DAMLA KAYA/SABAH)

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