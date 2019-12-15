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15.12.2019

AK Partili Tevfik Göksu İmamoğlu'na 'Hani israfa karşıydınız?' dedi ve tek tek anlattı |Video

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2020 yılı bütçesi Saraçhane'deki Meclis toplantı salonunda görüşüldü. AK Parti İBB Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "Bu bütçede projelerin iptali, çokça borçlanma, İstanbul arazilerinin satışı, sosyal medya algı yönetimi, israf diye kampanya yaptığınız çok sayıda araç kiralama var. Bu bütçede hayal kırıklığı var. Bu bütçede halk yok" dedi. Yapılan israfa da ayrıca değinen Mehmet Tevfik Göksu'nun işte o konuşması...

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