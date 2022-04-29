AK Partili Ömer Arvas: 6'lı masa 2023'ü görmeden dağılacak! Mecburiyetten bu masada oturuyorlar

Muhalefetin 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi için oluşturduğu 6’lı masa kuruluşundan kısa bir süre sonra dinamit gibi patladı. İttifakta çatlak sesler yükselirken eski AK Partili isimler Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu masaya rest çekerek ayrıldılar. HDP’nin de denklemde olduğu ittifakı AK Parti Tanıtım, Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, A Haber’de yorumladı. Arvas, “HDP bu işin içinde olmadan bu süreci yürütemiyorlar.” yorumunda bulunurken, “Anladığımız kadarıyla bu 6’lı masada hiç kimse birbirini sevmiyor. Ama mecburiyetten bu masada oturmak zorundalar. Bu masa zoraki olduğu için devamında bu tür çatlak sesler çıktıkça zaten masa dediğimiz gibi 2023’ü görmeden dağılacak gibi gözüküyor.” şeklinde konuştu.

A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında konuşan AK Parti Tanıtım, Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas'ın yorumlarından öne çıkan başlılar şöyle;





"HDP'SİZ BU SÜRECİ YÜRÜTEMİYORLAR"

Altılı masa konusunu değerlendirirken sadece 6 partiyi konuşmamak gerekli. HDP'yi de konuşmak lazım. HDP masanın altında veya orada dolapların birinde ama bir yerde var. HDP bu işin içinde olmadan bu süreci yürütemiyorlar.

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE DAİR BİR SÖZLERİ YOK"

Masadaki çatlak sesler sadece bu birkaç gündür duyduğumuz işte kendi adımıza kendi logomuzla katılacağız kısmı değil daha öncesinde de o masadaki Demokrat Parti Genel Başkanı'nın bir açıklaması oldu. Deva ve Gelecek Partisi'ni hedef aldı. Devamında ise parti ziyaretleri bunu kurtarmaya çalıştı. Aslında bunlar işin magazinsel kısmı. Aslında bakmamız gereken konu siyasi partiler neden bir ataya gelir? Bu şekilde neden bir ittifak kurarlar? Derler ki; biz seçime gireceğiz Türkiye'yi daha iyi bir noktaya getireceğiz. 28 Şubat'ta bu masa kurulduğundan beri Türkiye'nin geleceğine dair bir sözleri yok, vaatleri yok, vizyonları yok. Peki, ne var? Terk bir şey söylüyorlar. 'Biz Recep Tayyip Erdoğan'ı indireceğiz.' Benim bunu aklım almıyor. Normalde muhalefet denen şey bu değildir. Bunun yerine sen mi aday olacaksın?, Ben aday olacağım, senin başkanın aday olsun, yok benim başkanım aday olsun. Amaçları güçlendirilmiş parlamenter sistemi getirmek. Vatandaş günün sonunda sandığa gittiğinde bunlara teveccüh göstermeyecek. Sahadaki söylemleriyle vatandaşı gerginleştirmeye çalışıyorlar.

"MASADA ÇATIRDAMA VAR"

Bu partilerin kendi adıyla, logosuyla seçime gireceğini söylemesi de aslında bu masayla ilgili bir çatırdama olarak yorumlanabilir.

"2023'Ü GÖRMEDEN DAĞILACAK GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Anladığımız kadarıyla bu 6'lı masada hiç kimse birbirini sevmiyor. Ama mecburiyetten bu masada oturmak zorundalar. Bu masa zoraki olduğu için devamında bu tür çatlak sesler çıktıkça zaten masa dediğimiz gibi 2023'ü görmeden dağılacak gibi gözüküyor.

6'LI MASADA KİM NE DİYOR?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: ittifak-tabanı benzer partiler arasında ittifak olabilir.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan : DEVA, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla girecek

Gelecek Partisi: Gelecek Partisi aylar önce seçimlere tek başına parti logosu ile gireceğini açıklayan ilk partidir.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Millet İttifakı'nı öneren ve arkasında duran biziz.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Sayın Davutoğlu'nun önceki sözlerime bir serzenişi oldu.

6'LI MASADA ÖNE ÇIKAN FORMÜL ŞÖYLE;

- 6 PARTİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE ORTAK ADAY GÖSTERECEK

- 6 PARTİ SEÇİMLERE TEK BİR İTTİFAKLA GİRECEK

- CHP KENDİ LOGOSU VE SADECE KENDİ ADAYLARIYLA SEÇİMDE YER ALACAK

- İYİ PARTİ VE DEMOKRAT PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İYİ PARTİ LİSTESİNDEN SEÇİMLERE GİRECEK

(NOT: 2018 seçimlerinde böyle olmuştu.)

- DEVA VE SAADET PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DEVA PARTİSİ LİSTESİNDEN SEÇİMLERE GİRECEK

(NOT: Ali Babacan ve Karamollaoğlu, Abdullah Gül'le çok yakın.)

- GELECEK PARTİSİ KENDİ LOGOSU VE ADAYLARIYLA SEÇİMDE YER ALACAK

(NOT: Ahmet Davutoğlu'nun danışmanı Cuma İçten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, seçimlere parti olarak gireceklerini açıklayan ilk partinin Gelecek Partisi olduğunu söyledi.)