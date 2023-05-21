AK Partili Hamza Dağ'dan İzmir'deki depremzedelerin tahliye kararına tepki: Bu bir zulümdür

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 30 Ekim 2020'deki İzmir depreminin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesine ait Uzundere Konutları'na yerleştirilen depremzedelerin tahliyesi kararını eleştirdi. Dağ, "Bunu milletimiz kabul etmez, kabullenemez. Bu bir zulümdür. İzmir Büyükşehir Belediyesinden evvel emirde bu kararından vazgeçmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.