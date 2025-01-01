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AK Parti’li Abdullah Özdemir: Gazze’de yaşananlar vicdanlara sığmamaktadır

AK Parti’li Abdullah Özdemir: Gazze’de yaşananlar vicdanlara sığmamaktadır

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Tülay Tosun
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Giriş: 01.01.2025 10:14
Bağcılar Belediye Başkanı ve AK Parti İstanbul İl Başkanı adayı Abdullah Özdemir, “Bugünkü kalabalık Filistin’in özgürlüğüne adım adım yaklaştığını gösteriyor. 61 yıllık Baas rejiminin sına erdiğini gördük Zulüm ile abad olunmadığını bunun yapan kimsenin de yanına kalmadığını tarih bize gösterdi. Filistin meselesinde de bunu görmeyi Rabbim bize nasip eylesin. Buraya siyasi kimliklerimizden sıyrılarak geldik. Buraya bir insan ve bir baba olarak geldik. Orada yaşananlar vicdanlara sığmamaktadır.” dedi.
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