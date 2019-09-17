AK Parti'den son dakika yargı paketi ve af açıklaması! Kimler yararlanabilecek? |Video

AK Parti'den son dakika yargı paketi ve af açıklaması! Kimler yararlanabilecek ve nasıl olacak? AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, hazırlanan yargı paketinde idam cezasına ilişkin düzenleme olmayacağını söyledi. Yargı paketi çalışmasını Eylül ayı içinde bitirmek istediklerini belirten Bostancı, "13 gün var, 13 günde bitirmeyi planlıyoruz” sonrasında teklif Meclis Başkanlığına sunulacak" ifadelerini kullandı. Bu bağlamda TBMM Ekim ayından itibaren yeniden toplanacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Meclis'te görüşülecek ilk konulardan arasında ceza infaz düzenlemesinin olması bekleniyor. Peki Af çıkacak mı? Af yasası görüşmeleri ne zaman başlayacak? 2019 af yasası çalışmaları olacak mı? 17 Eylül af yasası son dakika haberleri ve tüm detaylar sayfamızda.

17 Eylül AK Parti'den son dakika af ve yargı paketi açıklaması! Af yasası ne zaman çıkacak? Açıklama AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'dan geldi. Naci Bostancı, yargı paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 1 Ekim'de açılacak Meclis'te ilk gündemin yargı paketi olacağını söyleyen Bostancı,"Yargı paketine ilişkin iç çalışmamızı bitirmeye çalışıyoruz. 2 ya da 3 gün içinde kendi iç bünyemizdeki çalışmayı tamamlarız" dedi. Bostancı, çalışmayı netleştirerek gelecek hafta muhalefete sunmayı planladıklarını söyleyerek "Yargı paketine ilişkin muhalefetle iyi bir çalışma yürütmek istiyoruz, ortak konsensusla paketin geçmesinden yanayız" diye konuştu. Genel af, kamu yararına uygunluğu anlaşıldığı belli başlı suç çeşitlerinin kovuşturulmasının durdurulması, verilmiş olan cezaların kaldırılması ya da azaltılmasıdır.

"ORTAK KONSENSUSLA GEÇMESİNDEN YANAYIZ"

Bostancı, çalışmayı netleştirerek gelecek hafta muhalefete sunmayı planladıklarını söyleyerek "Yargı paketine ilişkin muhalefetle iyi bir çalışma yürütmek istiyoruz, ortak konsensusla paketin geçmesinden yanayız" diye konuştu.

EYLÜL SONU MECLİS'TE

Yargı paketi çalışmasını eylül ayı içinde bitirmek istediklerini belirten Bostancı, "13 gün var, 13 günde bitirmeyi planlıyoruz" sonrasında teklif Meclis Başkanlığına sunulacak" ifadelerini kullandı.

Bostancı, yargı paketinde idam cezasına ilişkin bir düzenleme ise olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'ten geçmesi durumunda idam düzenlemesini onaylayacağını söylemişti.

"CEZALARIN İNFAZINDA ORTAK MUTABAKAT UMUYORUZ"

Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısındaki fazlalığa da değinen Bostancı, "Cezaevlerindeki insan sayısı 300 bine ulaşmış görünüyor. Cezaların infazına ilişkin Meclis'te bu konuda ortak mutabakatın çıkmasını umuyoruz" değerlendirmesini yaptı.

AF YASASI-CEZA DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSAYACAK?

Yapılan açıklamara göre yeni çalışma terör, tecavüz, kadın ve çocuğa şiddet ve istismar suçlarını kapsamayacak.

CEZA İNFAZ DÜZENLEMESİ O SUÇLARI KAPSAMIYOR!

Çalışma bir genel af niteliğinde değil, şartlı salıverilme ve denetimli serbestliğin yeniden düzenlenmesi ile özel infaz uygulamalarının getirilmesini içeren bir kanun teklifi olacak. Yeni çalışma terör, tecavüz, kadın ve çocuğa şiddet ve istismar suçlarını kapsamayacak. Ancak infaz rejimi uyarınca adli suçlarda cezanın yüzde 66'sının yatılmasında değişikliğe gidilerek bu oran yüzde 50'ye çekilecek. Yani cezaevinde kalma süresi kısalacak. Çalışmada çocuklu kadın mahkumların cezalarının ev hapsine dönüşmesini sağlayacak bazı düzenlemelere de yer veriliyor.

GENEL AF NEDİR?

Genel af, kamu yararına uygunluğu anlaşıldığı belli başlı suç çeşitlerinin kovuşturulmasının durdurulması, verilmiş olan cezaların kaldırılması ya da azaltılmasıdır.

Türk Ceza Kanunun 65 maddesinde genel af şu şekilde yer buluyor;

Genel af halinde, kamu davası düşer, hüküm verilen cezalar bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalkar.

Özel af ile birlikte hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine son verilebilir veya infaz kurumunda çektirilecek sürenin kısaltılması sağlanır veya adli para cezasına çevrilebilir.

Cezaya bağlı olan ya da hükümde belirtilen hak yoksunları, özel affa rağmen etkisini sürdürür.

74. maddeye göre genel af, özel af ve şikayetten vazgeçme gibi durumlarda veya adli para cezasının geri alınmasını gerektirmez. Genel af halinde yargılama giderleri de istenmez.

Türkiye'de genel af örnekleri bir hayli fazladır. Örneklerle konumuzu daha da anlaşılır hale getirelim. Hatırlayacak olursanız 6 Şubat 2003 tarihinde cezaların ertelenmesi sağlanmıştı. Başka bir örnek vermek gerekirse, 27 Nisan 2002 tarihine kadar işlenen suçlardan dolayı hapis cezasına mahkum edilenlerin, 4758 numaralı kanun gereği toplam cezaları on yıl indirilmiştir. Dikkat ettiğimiz kadarıyla genelde genel aflar hükümet değişiklikleriyle gündeme gelmektedir ve bu dönemlerde gerçekleşmektedir.

Genel af çıkmasıyla birlikte, soruşturması yürütülen ve henüz dava açılmayan soruşturmalarla ilgili davalar açılmaz. Hakkında hüküm verilip henüz kesinleşmeyenlerin ve davası açılıp mahkemeye devam edenlerin hakkında davaları düşmesine karar verilir.

Haklarında hüküm kesinleşip henüz infaza başlamayanların ilgili cezaları vermekten vazgeçilir. Hapishanede olanlar derhal serbest bırakılır ve genel af halinde adli sicil kayıtları silinir.

RAHŞAN AFFI NEDİR?

Asıl adı Şartla Salıverme ve Erteleme Yasası olan 22 Aralık 2000'de Rahşan Ecevit'in önerisiyle çıkartılmış, devlete işlenen suçların dışındaki suçlara erteleme ve şartlı salıverme getiren yasadır. Bu yasa kamuoyunda Rahşan Affı olarak biliniyor.

9 Aralık 2000'de ölüm orucu eylemlerini sona erdirmek için başlatılan Hayata Dönüş Operasyonu'nda 3 gün sonra gibi bir kısa sürede bu yasa çıkartıldı. Cezaevlerinden yer kalmadığı için çıkartılan bu af yasasının ardında 70 bin kişilik cezaevlerinin nüfusu 40 bine kadar düşmüştür. Ancak bu sayı 3 yıl içinde 20 bin artarak 64 bine ulaşmıştır.