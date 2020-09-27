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AK Parti'den saldırıya sert tepki: Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır

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Giriş: 27.09.2020 10:45
Güncelleme:27.09.2020 11:07
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Ermenistan'ın saldırılarını şiddetle kınadıklarını açıkladı. Çelik, "Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır... Ermenistan ateşle oynuyor ve bölge barışını tehdit ediyor. Bu saldırılar Ermenistan'ın uluslararası hukuku tanımadığını bir kere daha gösterdi. Uluslararası toplum Ermenistan'ı mahkum etmelidir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Ermenistan'ın saldırılarını şiddetle kınadıklarını açıkladı. Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan bir kere daha hukuk tanımaz bir provokasyon gerçekleştirdi. Ermenistan'a bağlı katliam şebekeleri bu saldırılarla insanlık suçu işliyor Ermenistan'a karşı uluslararası toplum sesini yükseltmelidir.

Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır... Ermenistan ateşle oynuyor ve bölge barışını tehdit ediyor. Bu saldırılar Ermenistan'ın uluslararası hukuku tanımadığını bir kere daha gösterdi. Uluslararası toplum Ermenistan'ı mahkum etmelidir.

Türkiye bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

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