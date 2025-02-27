AK Parti’den İmralı’nın bildirisine ilişkin açıklama!

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İmralı’dan gelen açıklamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Terörün sona ermesi için örgütün silahları bırakıp kendini feshetmesi gerektiğini vurgulayan Ala, "Biz sonuca bakarız, çağrının özü terörün tamamen bitmesidir." dedi. CHP lideri Özgür Özel’in kuvvet komutanları hakkındaki açıklamalarına da sert tepki gösteren Ala, muhalefeti dedikodu siyaseti yapmakla eleştirdi.

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