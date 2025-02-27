27 Şubat 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları AK Parti'den İmralı'nın bildirisine ilişkin açıklama!
AK Parti’den İmralı’nın bildirisine ilişkin açıklama!

AK Parti'den İmralı'nın bildirisine ilişkin açıklama!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.02.2025 18:48
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İmralı’dan gelen açıklamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Terörün sona ermesi için örgütün silahları bırakıp kendini feshetmesi gerektiğini vurgulayan Ala, "Biz sonuca bakarız, çağrının özü terörün tamamen bitmesidir." dedi. CHP lideri Özgür Özel’in kuvvet komutanları hakkındaki açıklamalarına da sert tepki gösteren Ala, muhalefeti dedikodu siyaseti yapmakla eleştirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti’den İmralı’nın bildirisine ilişkin açıklama!
AK Parti’den İmralı’nın bildirisine ilişkin açıklama!
AK Parti'den İmralı'nın bildirisine ilişkin açıklama!
Tüm gruplar silah bırakıp örgüt kendisini feshetsin
"Tüm gruplar silah bırakıp örgüt kendisini feshetsin"
AK Parti Genel Başkan Vekili Ala’dan A Haber’e özel açıklama
AK Parti Genel Başkan Vekili Ala'dan A Haber'e özel açıklama
Öcalan: Silahlı mücadele dönemi bitti
Öcalan: Silahlı mücadele dönemi bitti
AK Parti İl Başkanı Özdemir medya temsilcileriyle buluştu
AK Parti İl Başkanı Özdemir medya temsilcileriyle buluştu
DEM Parti: Açıklama video değil yazılı olacak
DEM Parti: Açıklama video değil yazılı olacak
İmralı PKK’yı nasıl tasfiye edecek?
İmralı PKK'yı nasıl tasfiye edecek?
Bakan Fidan’dan Batı’ya net mesaj
Bakan Fidan'dan Batı'ya net mesaj
Zirveden İstanbul anlaşması çıkar mı?
Zirveden “İstanbul anlaşması” çıkar mı?
Erdoğan–Trump–Putin–Zelenskiy zirvesi mi?
Erdoğan–Trump–Putin–Zelenskiy zirvesi mi?
Kamerasız taksi trafiğe çıkamayacak!
Kamerasız taksi trafiğe çıkamayacak!
Dünya gözünü İstanbul’a çevirdi
Dünya gözünü İstanbul'a çevirdi
Daha Fazla Video Göster