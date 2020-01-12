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12.01.2020

AK Parti'den flaş Mansur Yavaş hamlesi |Video

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde şimdi de mülakat tartışması yaşanıyor. Yükselme ve unvan sınavlarında 85'in üzerine puan alan personelin mülakatta 40 puan alması AK Parti grubunu rahatsız etti. AK Parti, Mansur Yavaş'ın cevaplaması için soru önergesi verdi.

Yazılı sınavda 85'in üzerinde puan alanlar mülakatta 40 puan verilerek elendi. Elenenler arasında doktora öğrencileri bile vardı.

AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde personelin görevde yükselme sınav sonuçlarını eleştiren bir soru önergesi verdi.
Önergede yazılı sınav puanları ile mülakat sınavları arasındaki çelişkiye dikkat çekildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan personelin görevlerinde yükselme ve unvan değişikliği sınavı Anadolu Üniversitesi tarafından 6 Ekim 2019'da yapılmış 22 Ekim'de sonuçlar açıklanmıştı.

AK PARTİ MANSUR YAVAŞ'TAN YANIT BEKLİYOR!

AK Parti belediye meclis üyelerinin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cevaplaması için verdiği soru önergesinde, 13 Aralık'ta yapılan mülakata giren adaylardan bazılarının yazılı sınavda puanlarının düşük olduğuna ancak; mülakat puanlarının yüksek verilerek başarılı bulunduğuna dikkat çekildi.

Yazılı sınav puanları yüksek olan birçok personele mülakatta sorulan soruların çoğunu doğru yanıtlamasına rağmen düşük puan verilmesine tepki gösterildi. ''Başarılı olanların yazılı ve sözlü sınavları arasında fark normal midir?'' diye soruldu.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, soru önergesine yazılı olarak cevap verileceğini açıkladı. AK Partili Belediye Meclis 1.Başkanvekili Fatih Ünal, "Kendi adamlarının büyük çoğunluğuna yüksek puan verdiklerini düşünüyorum" sözleri ile değerlendirdi yaşananları.
Bu işin peşini bırakmayacağız mesajı verdi.

Gözler şimdi Mansur Yavaş'ın soru önergesine vereceği cevaba çevrildi.

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