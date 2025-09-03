AK Parti’den CHP’ye sert eleştiri: “Rantçıların esiri oldular”

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Van’da düzenlenen programda CHP’yi sert sözlerle eleştirdi. İnan, CHP’nin rantçıların esir aldığı dar kadrocu anlayışın pençesinde kıvrandığını belirtti. “Yıllarca partiye emek veren isimler bir kalemde siliniyor, yol arkadaşlarını kapı önüne koyuyorlar” dedi. İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in özgür bir siyaset alanının kalmadığını, hareketlerinin hırsızlar ve rantçılar tarafından belirlendiğini ileri sürdü. Özgür Özel’i psikiyatri biliminin konusu olarak nitelendiren İnan, CHP’nin içine düştüğü büyük çelişkiye dikkat çekti. AK Parti’nin şehirlerde gönül köprüleri kurmaya devam edeceğini vurgulayan İnan, bu seviyesiz siyasetin partilerini etkilemeyeceğini söyledi. Ayrıca terör örgütlerinin milletin iradesini teslim alamayacağını kaydetti ve Van’daki birlik mesajını tekrarladı.

