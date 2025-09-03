03 Eylül 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları AK Parti’den CHP’ye sert eleştiri: “Rantçıların esiri oldular”
AK Parti’den CHP’ye sert eleştiri: Rantçıların esiri oldular

AK Parti’den CHP’ye sert eleştiri: “Rantçıların esiri oldular”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.09.2025 20:10
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Van’da düzenlenen programda CHP’yi sert sözlerle eleştirdi. İnan, CHP’nin rantçıların esir aldığı dar kadrocu anlayışın pençesinde kıvrandığını belirtti. “Yıllarca partiye emek veren isimler bir kalemde siliniyor, yol arkadaşlarını kapı önüne koyuyorlar” dedi. İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in özgür bir siyaset alanının kalmadığını, hareketlerinin hırsızlar ve rantçılar tarafından belirlendiğini ileri sürdü. Özgür Özel’i psikiyatri biliminin konusu olarak nitelendiren İnan, CHP’nin içine düştüğü büyük çelişkiye dikkat çekti. AK Parti’nin şehirlerde gönül köprüleri kurmaya devam edeceğini vurgulayan İnan, bu seviyesiz siyasetin partilerini etkilemeyeceğini söyledi. Ayrıca terör örgütlerinin milletin iradesini teslim alamayacağını kaydetti ve Van’daki birlik mesajını tekrarladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti’den CHP’ye sert eleştiri: Rantçıların esiri oldular
Kalbimizin diğer yarısı Gazze, Filistin, Yemen ve Sudan’dadır
“Kalbimizin diğer yarısı Gazze, Filistin, Yemen ve Sudan’dadır”
Netanyahu denen gaddara seyirci kalamayız
“Netanyahu denen gaddara seyirci kalamayız”
O gece sendin gelen ya hazreti Muhammed
“O gece sendin gelen ya hazreti Muhammed”
Başkan Erdoğan’dan Külliye’deki Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı’nda!
Başkan Erdoğan'dan Külliye'deki Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda!
Eyyüp Kadir İnan: Rantçıların esiri oldular
Eyyüp Kadir İnan: “Rantçıların esiri oldular”
Yukay’ın cansız bedeni denizden nasıl çıkarılacak?
Yukay'ın cansız bedeni denizden nasıl çıkarılacak?
CHP Gürsel Tekin’in savunmasını istedi!
CHP Gürsel Tekin'in savunmasını istedi!
Bayburt-Gümüşhane Havalimanı için tarih verildi!
Bayburt-Gümüşhane Havalimanı için tarih verildi!
300 bininci deprem konutu teslim edilecek
300 bininci deprem konutu teslim edilecek
Fahiş emlak vergisine karşı kanun geliyor!
Fahiş emlak vergisine karşı kanun geliyor!
Boşanma ve nafaka davaları ayrılıyor
Boşanma ve nafaka davaları ayrılıyor
İstanbul kararı sonrası CHP’yi neler bekliyor?
İstanbul kararı sonrası CHP'yi neler bekliyor?
Daha Fazla Video Göster