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AK Parti’den CHP’nin sokak provokasyonuna tepki

AK Parti'den CHP'nin sokak provokasyonuna tepki

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.03.2025 14:21
Güncelleme:24.03.2025 14:21
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı süreciyle birlikte başlayan CHP'nin sokakları provoke etmesine AK Parti cephesinden bir tepki daha geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda soruşturmadaki iddiaların birçoğunun CHP'liler tarafından dillendirildiğine dikkat çekerken, "Demokratik protesto hakkını, CHP içindeki iç kavgaları bastırmak için istismar ediyorlar." dedi.
AK Parti’den CHP’nin sokak provokasyonuna tepki
AK Parti’den CHP’nin sokak provokasyonuna tepki
AK Parti'den CHP'nin sokak provokasyonuna tepki
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