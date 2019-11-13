13 Kasım 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
13.11.2019

AK Parti'den Bakan Berat Albayrak'ın sözlerini çarpıtan Meral Akşener'e tepki

Partisinin grup toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sözlerini çarpıtarak farklı yöne çekmeye çalışan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’de AK Parti’den sert tepki geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “Dürüst olun, hakikati konuşun. Bu iftira ve çamur siyasetini bırakın” ifadelerine yer verdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün gerçekleştirdiği grup toplantısında Hazine ve Maliya Bakanı Berat Albayrak'ın ekonomi kötü diyen herkese terörist dediğini öne sürdü.

Konuyla ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, resmi Twitter hesabından Meral Akşener'in o sözlerini yalanlayan bir video paylaştı.

"YALANLARINIZI YÜZÜNÜZE TEK TEK ÇARPACAĞIZ"

Meral Akşener'in çarpıttığı Berat Albayrak'ın o sözlerine yer veren Muş, "İftiralarınızı tek tek yüzünüze çarpacağız. Kayıtlar ortada. Akşener alenen yalan söylüyor. Kendi kafasından uydurduğu ifadeleri sanki Bakan bey söylemiş gibi anlatıyor. Dürüst olun, hakikati konuşun. Bu iftira ve çamur siyasetini bırakın" ifadelerini kullandı.




kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

AK Parti'den Albayrak'ın sözlerini çarpıtan Akşener'e tepki
AK Parti'den Albayrak'ın sözlerini çarpıtan Akşener'e tepki
Devlet Bahçeli'den net mesajlar!
Devlet Bahçeli'den net mesajlar!
TBMM Başkanı, Kılıçdaroğlu ile görüşecek
TBMM Başkanı, Kılıçdaroğlu ile görüşecek
Kilit isim yüzünü böyle gizledi!
Kilit isim yüzünü böyle gizledi!
Kıran-6 operasyonu neyi amaçlıyor?
Kıran-6 operasyonu neyi amaçlıyor?
PKK'ya dev Kıran-6 operasyonu!
PKK'ya dev Kıran-6 operasyonu!
3 ilçe ve bir beldeye kayyum görevlendirildi
3 ilçe ve bir beldeye kayyum görevlendirildi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD'de
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD'de
MHP'li vekil Cemal Enginyurt'tan algı operasyonu yapan tetikçilere tokat gibi sözler
MHP'li vekil Cemal Enginyurt'tan algı operasyonu yapan tetikçilere tokat gibi sözler
Başkan Erdoğan’ın ziyareti öncesi Washington sokaklarında dikkat çeken görüntü
Başkan Erdoğan’ın ziyareti öncesi Washington sokaklarında dikkat çeken görüntü
Ahmet Altan hakkında yeni karar!
Ahmet Altan hakkında yeni karar!
Başkan Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmenin saati belli oldu
Başkan Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmenin saati belli oldu
Daha Fazla Video Göster