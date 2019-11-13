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13.11.2019
AK Parti'den Bakan Berat Albayrak'ın sözlerini çarpıtan Meral Akşener'e tepki
Partisinin grup toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sözlerini çarpıtarak farklı yöne çekmeye çalışan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’de AK Parti’den sert tepki geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “Dürüst olun, hakikati konuşun. Bu iftira ve çamur siyasetini bırakın” ifadelerine yer verdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün gerçekleştirdiği grup toplantısında Hazine ve Maliya Bakanı Berat Albayrak'ın ekonomi kötü diyen herkese terörist dediğini öne sürdü.
"YALANLARINIZI YÜZÜNÜZE TEK TEK ÇARPACAĞIZ"
Konuyla ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, resmi Twitter hesabından Meral Akşener'in o sözlerini yalanlayan bir video paylaştı.
"YALANLARINIZI YÜZÜNÜZE TEK TEK ÇARPACAĞIZ"
Meral Akşener'in çarpıttığı Berat Albayrak'ın o sözlerine yer veren Muş, "İftiralarınızı tek tek yüzünüze çarpacağız. Kayıtlar ortada. Akşener alenen yalan söylüyor. Kendi kafasından uydurduğu ifadeleri sanki Bakan bey söylemiş gibi anlatıyor. Dürüst olun, hakikati konuşun. Bu iftira ve çamur siyasetini bırakın" ifadelerini kullandı.
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