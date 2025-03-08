08 Mart 2025, Cumartesi
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AK Parti’den 8 Mart mesajı: Türkiye Yüzyılı’na kadının gücüyle erişeceğiz
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi açıklamalarda bulundu. "Türkiye Yüzyılı vizyonumuza kadınların gücü sayesinde erişeceğiz" diyen Ercan, 8 Mart'ta Hataylı kadınlarla bir araya gelerek yeni bir projeyi hayata geçireceklerini söyledi.