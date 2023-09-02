AK Parti'de yerel seçim hazırlığı! Belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak?

AK Parti yerel seçimlere dönük yol haritasını giderek netleştiriyor. Peki start ne zaman verilecek? Belediye başkanları hangi tarihte belli olacak? Belediyelerde nasıl bir değişim bekleniyor? Ankara’dan son bilgileri A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

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