02 Eylül 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AK Parti'de yerel seçim hazırlığı! Belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak?

AK Parti'de yerel seçim hazırlığı! Belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.09.2023 09:45
AK Parti yerel seçimlere dönük yol haritasını giderek netleştiriyor. Peki start ne zaman verilecek? Belediye başkanları hangi tarihte belli olacak? Belediyelerde nasıl bir değişim bekleniyor?  Ankara’dan son bilgileri A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yerel seçim startı! İşte yol haritası
Yerel seçim startı! İşte yol haritası
Rusya’da kritik temas!
Rusya'da kritik temas!
Camilerden PKK’ya karşı cihat çağrısı!
Camilerden PKK'ya karşı cihat çağrısı!
Muhalefette ittifak çıkmazıı
Muhalefette ittifak çıkmazıı
Deyrizor’da PKK/YPG’ye isyan!
Deyrizor’da PKK/YPG’ye isyan!
A Haber TEKNOFEST’in kalbinde!
A Haber TEKNOFEST'in kalbinde!
Erdoğan’ı destekledikleri için saldırdılar
Erdoğan’ı destekledikleri için saldırdılar
28 Şubat zihniyeti hala devam ediyor
"28 Şubat zihniyeti hala devam ediyor"
Başkan Erdoğan TEKNOFEST’te
Başkan Erdoğan TEKNOFEST’te
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı A Haber’de
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı A Haber'de
İlk balık avı nasıl geçti?
İlk balık avı nasıl geçti?
Hukuk devleti kırmızı çizgimizdir
"Hukuk devleti kırmızı çizgimizdir"
Daha Fazla Video Göster