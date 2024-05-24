AK Parti'de değişim nasıl olacak? Başkan Erdoğan, köklü değişikliklerin olacağı sinyalini vermişti

AK Parti, MKYK toplantısını Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında önceki gün topladı. 3 saat süren toplantının ardından gündeme gelen değişim süreci de il başkanları ile başlatıldı. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? AK Parti’de köklü değişimin şifreleri neler? Siyaset gündeminin sıcak başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.

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