AK Parti’de adaylar belirleniyor! Başkan Erdoğan 51 il için temayül yoklaması toplantısı yapacak

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım sürerken AK Parti'de 30 büyükşehir için temayül yoklaması tamamlandı. Başkan Recep Tayip Erdoğan geri kalan 51 il için de teşkilatın görüşüne başvuracak temayül toplantılarına katılacak. AK Parti aday tanıtım toplantısı 15 Ocak'ta Ankara'da yapılacak. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ ayrıntılarla karşımızda.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN