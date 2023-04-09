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AK Parti'de aday listesi netleşti

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Giriş: 09.04.2023 15:25
Milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilmesi için bugün son gün. AK Parti'de liste çalışmalarında son viraja girildi. 3 dönem kuralının istisnasız uygulanacağı listede, kabineden çok sayıda isim yer alacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son rötuşları yaptı ve 600 adayı belirledi. Listede sürprizler var. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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