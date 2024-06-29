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AK Parti yarın kampa giriyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.06.2024 13:40
Güncelleme:29.06.2024 13:44
AK Parti'de 541 Belediye Başkanı yarın kampa giriyor. 3 gün sürecek kamp programında, neler var? Detayları Rüya Akkuş aktardı.
AK Parti yarın kampa giriyor
AK Parti yarın kampa giriyor
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