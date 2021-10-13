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AK Parti ve TÜGVA'dan İsmail Saymaz'ın Halk TV'deki yalanlarına sert tepki

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Giriş: 13.10.2021 00:37
TÜGVA ve AK Parti'den İsmail Saymaz'ın Halk TV canlı yayınında söylediği yalanlara tepki geldi. TÜGVA Teşkilat Koordinatörü İbrahim Beşinci Twitter'dan yaptığı açıklamada, Saymaz'ın TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ile bugün görüşmek istediği ve kendisine olayın aslının anlatılmasına rağmen Saymaz'ın ''TÜGVA belgeleri kabul etti.'' algısını oluşturmaya çalışmasına tepki gösterirken, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, ''Fazilet Durağı yalanı gibi bir çok olayda yalancılığı tescillenen Saymaz’ın bu iddiası da yine asılsız ve yalandır.'' dedi.
AK Parti ve TÜGVA’dan İsmail Saymaz’ın Halk TV’deki yalanlarına sert tepki
AK Parti ve TÜGVA'dan İsmail Saymaz'ın Halk TV'deki yalanlarına sert tepki
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