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AK Parti TikTok'ta! İşte ilk paylaşım

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.11.2022 15:12
AK Parti, sosyal medya platformu TikTok'ta hesap açtı. AK Parti'nin TikTok hesabından yapılan ilk paylaşımda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politika temasları, Türkiye'nin uydusu Türksat 5A'nın uzaya fırlatıldığı anlar, yerli otomobil TOGG ve Türk savunma sanayine ilişkin görüntüler yer aldı.
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