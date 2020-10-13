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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "erken seçim" açıklaması: Cumhur İttifakı açısından söz konusu değildir

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Giriş: 13.10.2020 17:45
Güncelleme:13.10.2020 17:54
AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası soru-cevap kısmında, A Haber muhabiri İlker Yeşiltaş’ın erken seçim sorusunu yanıtladı. Çelik, “Cumhur ittifakı açısından erken seçim söz konusu değildir. Seçimler zamanında yapılacaktır. Sayın Bahçeli bunu bugün net bir şekilde ifade etmiştir. Cumhurbaşkanımız da bunu aynı şekilde ifade ediyorlar. Aynı zamanda cumhur ittifakının cumhurbaşkanı adayının da sayın Erdoğan olduğu Bahçeli tarafından açıklandı. Bu açıklama için sayın Bahçeli’ye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Cumhur ittifakı dimdik ayaktadır ve yapılacak daha çok işimiz var.” yanıtını verdi.
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