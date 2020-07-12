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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye Ayasofya tepkisi

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Giriş: 12.07.2020 20:51
Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.. Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasıyla ilgili Çelik, ''Bazı kimseler bu kararı bir şekilde zaaf olarak ele alıyor. Doğru bir karar aldık, egemenlik hakkı Türkiye'ye ait.'' dedi ve CHP'nin sessizliğiyle ilgili ''Bu karara itiraz etmekle sessiz kalmak arasında fark yok'' ifadelerini kullandı. .
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye Ayasofya tepkisi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye Ayasofya tepkisi
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