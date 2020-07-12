AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye Ayasofya tepkisi

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.. Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasıyla ilgili Çelik, ''Bazı kimseler bu kararı bir şekilde zaaf olarak ele alıyor. Doğru bir karar aldık, egemenlik hakkı Türkiye'ye ait.'' dedi ve CHP'nin sessizliğiyle ilgili ''Bu karara itiraz etmekle sessiz kalmak arasında fark yok'' ifadelerini kullandı. .