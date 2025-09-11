11 Eylül 2025, Perşembe

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: CHP sokak çağrısıyla örtbas çabası içinde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2025 16:22
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çelik, İsrail'i bir soykırım şebekesi olarak tanımlarken İsrail'in ateşkes gündemini yok etmek istediğinin altını çizdi. Öte yandan İsrail'den gelen saldırı tehditlerinin bir hükmü olmadığını söyleyen Çelik "Düşmanlık eden cevabını alır" ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye sürecini de yorumlayan Çelik PKK'nın tüm uzantılarının silah bırakması gerektiğini ve odak kaybına izin vermeyeceklerini vurguladı. CHP'deki kurultay davasını da yorumlayan Çelik suçlayanların da suçlananların da CHP'liler olduğunu söyledi. Özel'i eleştiren Çelik "Doğru bakış açısıyla bakmaktan kaçıyor" ifadelerini kullandı. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin de konuşan Çelik ne yapılması gerektiğine dair kapsamlı bir çalışmanın yapıldığının altını çizdi.
